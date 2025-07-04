Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин рассказал РИА Новости, что гордился уважением погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, с которым служил в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ — «сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота».
«Мы с ним служили в зоне спецоперации вместе. Горжусь, люблю, уважаю. Уважал, любил… Сильный, верный друг, хороший боевой товарищ. Всегда помогал во всем, направлял, подсказывал. По возрасту младше меня, но в звании, понятно, выше. Мой позывной — “депутат”, а он звал меня Виктор Николаевич или Николаевич. Обращался на “вы”, что удивляло многих: почему комбриг так ко мне обращается? А он просто уважал и об этом часто говорил, а я этим гордился», — рассказал Тарабарин.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью «Золотая Звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.