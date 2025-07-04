Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова

«Мы с ним служили в зоне спецоперации вместе. Горжусь, люблю, уважаю. Уважал, любил… Сильный, верный друг, хороший боевой товарищ. Всегда помогал во всем, направлял, подсказывал. По возрасту младше меня, но в звании, понятно, выше. Мой позывной — “депутат”, а он звал меня Виктор Николаевич или Николаевич. Обращался на “вы”, что удивляло многих: почему комбриг так ко мне обращается? А он просто уважал и об этом часто говорил, а я этим гордился», — рассказал Тарабарин.