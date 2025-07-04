«Хотел нарвать жене кувшинок». Под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги

Трагедия произошла в агрогородке Тимоново на местном озере. В МЧС позвонили очевидцы, сообщившие об утонувшем 48-летнем мужчине. Выяснилось, что сельчанин пошел на озеро, чтобы нарвать водяных лилий для супруги. Однако, нырнув за кувшинками, он больше не вынырнул.