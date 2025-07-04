Новую систему оплаты за отопление утвердили в Волжском

Переход на оплату отопления по фактическому потреблению утвердила Волжская городская дума.
— Вместо текущей системы 1/12 (равные платежи круглый год с последующей корректировкой) будет применяться система 1/7 — оплата только в отопительный сезон по показаниям приборов учета, — пояснили в мэрии.
Граждане, чьи расходы на ЖКУ будут превышать 22% дохода, смогут оформить субсидии в МФЦ. Также к качестве меры поддержки для граждан будет предоставляться рассрочка платежа, если рост платежа произойдет более чем на 25%.
В администрации Волжского отметили, что новая система исключит ежегодные корректировки платежей, но увеличит нагрузку в зимний период.
— Жители смогут выбрать удобный вариант оплаты с учетом предусмотренных мер поддержки, — заверяют местные власти.