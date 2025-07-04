Правительство продлило отсрочку по уплате налогов в курском приграничье

Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 года. Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.