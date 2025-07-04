Сергей Безруков назвал Волгоград родным для себя городом

Здесь есть то, что особенно близко его сердцу.
Сергей Безруков родился в Москве, но корни его из Нижегородской области, через которую протекает Волга. Артист прогулялся по Волгограду и признался, что чувствуют особую связь с городами, которые расположены на этой реке.
«Здравствуй, родная Волга, — сказал Сергей Безруков на видео из Волгограда. — Где бы я ни был, в какой город не приехал бы, там, где протекает Волга, — это все мои родные города, поскольку родная река — Волга».
Особенно близкими для себя актер назвал все города, через которые протекает река.
«Куда бы я ни приехал — Волгоград, Ульяновск, Саратов, Самара — все это мои родные города по реке, по родной реке — Волге», — добавил Сергей Безруков.