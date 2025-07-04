В Ростове планируют провести оптимизацию автодорог в Суворовский

А если говорить об «Орбитальной-2», то это принципиально другая дорога. Она будет вести из Суворовского на улицу Обсерваторную. Жители Суворовского настаивали на строительстве этой магистрали на протяжении трёх лет, и, наконец, в августе 2022 года девелопер «ВКБ-Новостройки» заключил соглашение с Министерством транспорта Ростовской области. Согласно этому соглашению, строительная компания взяла на себя финансирование разработки проектной документации, а региональное правительство обязалось построить саму дорогу. Затраты на подготовку проекта составили около 30 миллионов рублей, после чего разработанный проект был передан областному правительству. С тех пор местные жители ожидают начала строительных работ.