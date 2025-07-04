В Ростове планируют провести оптимизацию автодорог в Суворовский

Недавно правительство Ростовской области выпустило распоряжение об изъятии земель для государственных нужд, предполагающее отчуждение территорий в Ростове-на-Дону и Аксайском районе с целью строительства автодороги «Орбитальная-2».
Параллельно с этим, в минувший понедельник депутаты городской думы Ростова вызвали на заседание сотрудника городского департамента автодорог и организации дорожного движения, задав вопросы, касающиеся строительства трассы «Орбитальная-1». Обе инициативы напрямую касаются оптимизации транспортной доступности района Суворовский.
Орбитальная-1. Фото: сайт администрации г. Ростова-на-Дону.
Напомним, что проект «Орбитальная-1» предполагает продление улицы от пересечения с переулком Космическим до улицы Особенной, создав параллельную проспекту Королёва дорогу, которая не затрагивает район Суворовский. Проект разработан еще в середине 2010-х годов, первоначально предполагалась его реализация в 2019 году, но впоследствии сроки сдвинулись на 2023 год. Сейчас, как сообщают городские власти, проект отправлен на доработку, поскольку за прошедшие годы утратил актуальность. Вместе с тем, разработаны планы по решению транспортно-коммуникационных проблем района Суворовский путем продления улицы Орбитальной от переулка Космического до улицы Особенной стоимостью около 4,8 миллиарда рублей.
А если говорить об «Орбитальной-2», то это принципиально другая дорога. Она будет вести из Суворовского на улицу Обсерваторную. Жители Суворовского настаивали на строительстве этой магистрали на протяжении трёх лет, и, наконец, в августе 2022 года девелопер «ВКБ-Новостройки» заключил соглашение с Министерством транспорта Ростовской области. Согласно этому соглашению, строительная компания взяла на себя финансирование разработки проектной документации, а региональное правительство обязалось построить саму дорогу. Затраты на подготовку проекта составили около 30 миллионов рублей, после чего разработанный проект был передан областному правительству. С тех пор местные жители ожидают начала строительных работ.
На встрече активистов Суворовского с мэрией сообщалось, что средства на строительство дороги «Орбитальная-2» выделили, но вначале потребуется возвести двухуровневую развязку на улице Беляева и Орбитальной, проект которой пока разрабатывается. Одновременно ведется проектирование реконструкции отрезка дороги по улице Орбитальной от балки «Темерник» до улицы Добровольского, включая упомянутую развязку. Завершить проектирование планируют до конца года, реализовать — в рамках нацпроектов. Городские власти работают параллельно над обоими проектами, однако сроки реализации остаются неопределёнными.