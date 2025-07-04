В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности до 5 июля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
«По информации Рocгидрометцeнтрa, до 1 часа 5 июля на территории Санкт-Петербурга сохраняется “желтый” уровень погодной опасности. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду», — говорится в сообщении.
Власти просят жителей проявлять особую осторожность.
Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 4 июля усилится ветер. В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.