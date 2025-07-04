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Транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта

«Минсктранс»: высадка пассажиров отменяется в Минске у Дворца Cпорта 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Минске транспорт не будет останавливаться у Дворца Cпорта 4 июля, сообщили в «Минсктрансе».

Как уточнили на предприятии, отмена посадки и высадки пассажиров на остановке у Дворца Спорта временная. Это связано с праздничными мероприятиями, которые будут проводиться в данной локации.

Транспорт у Дворца Cпорта в Минске не будет останавливаться с 09.30 часов.

— Отменяется посадка-высадка пассажиров на остановочном пункте «Дворец Спорта» для всех проходящих маршрутов, — прокомментировали в «Минсктрансе».

Напомним, минчане могут узнать о прибытии транспорта по бесплатному номеру 488.

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