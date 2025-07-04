Знак свыше: челябинец после сна жены о рыжем пауке сорвал джекпот

Как считает супруга победителя, дело в вещем сне. Якобы незадолго до успеха ей приснился рыжий паук, что является знаком от высших сил. Насколько это правда, судить не будем, но выиграл мужчина действительно существенную сумму.
Четыре года понадобилось челябинцу, чтобы сорвать большой куш. Чтобы обеспечить семью, он работал почти без выходных. Небольшую часть зарплаты вкладывал в лотереи. Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея», он регулярно покупал пачку из пятидесяти билетов. В последний раз он взял стопку из пяти упаковок по десять билетов в каждой и не прогадал. Сначала в победу верилось с трудом, но несколько раз перепроверив результат, он окончательно убедился, что всё сходится.
Выигранные деньги без дела семья не оставит. По словам мужчины, теперь ему хочется на время отказаться от круглосуточных подработок и взять заслуженный отпуск. Часть средств он потратит на отдых для семьи. Сейчас в планах путешествие по стране. Другую часть выигрыша победитель отложит на качественное жильё — семья много лет ютится в общежитии, но теперь у них есть шанс купить квартиру.