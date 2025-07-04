Знак свыше: челябинец после сна жены о рыжем пауке сорвал джекпот

Четыре года понадобилось челябинцу, чтобы сорвать большой куш. Чтобы обеспечить семью, он работал почти без выходных. Небольшую часть зарплаты вкладывал в лотереи. Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея», он регулярно покупал пачку из пятидесяти билетов. В последний раз он взял стопку из пяти упаковок по десять билетов в каждой и не прогадал. Сначала в победу верилось с трудом, но несколько раз перепроверив результат, он окончательно убедился, что всё сходится.