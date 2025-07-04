Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Большинство (78,5%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,3% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Путину доверяют 78,5% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17,2% респондентов. Кроме того, 75,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 14,8%.
Работу правительства России одобряют 48,9% россиян, не одобряют — 19,6%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,3% респондентов, 20,4% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3% россиян назвали «Единую Россию», 11,2% — ЛДПР, 9,7% — КПРФ, 6,4% — партию «Новые люди», 3,5% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,6% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23−29 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.