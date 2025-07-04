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Новый комплекс для фиксации нарушений заработал на трассе под Новосибирском

Он находится в посёлке Мошково.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На федеральной трассе Р-255 в посёлке Мошково появился новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он расположен на пересечении трассы с улицей Народной.

Система оснащена видеодатчиками, обзорными камерами, контроллером для определения фаз светофора, системами инфракрасной подсветки и бесперебойного питания.

Как сообщили в пресс-службе ЦОДД НСО, комплекс будет фиксировать наиболее частые нарушения правил дорожного движения. Такие, как:

превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд за стоп-линию; нарушения требований дорожных знаков и разметки; отсутствие ремня безопасности; использование телефона во время движения.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что на дорогах области в прошлом году установили 62 комплекса фиксации нарушений ПДД.