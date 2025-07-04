Новый комплекс для фиксации нарушений заработал на трассе под Новосибирском

На федеральной трассе Р-255 в посёлке Мошково появился новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Он расположен на пересечении трассы с улицей Народной.
Система оснащена видеодатчиками, обзорными камерами, контроллером для определения фаз светофора, системами инфракрасной подсветки и бесперебойного питания.
Как сообщили в пресс-службе ЦОДД НСО, комплекс будет фиксировать наиболее частые нарушения правил дорожного движения. Такие, как:
превышение скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд за стоп-линию; нарушения требований дорожных знаков и разметки; отсутствие ремня безопасности; использование телефона во время движения.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что на дорогах области в прошлом году установили 62 комплекса фиксации нарушений ПДД.