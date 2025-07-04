Разработан метаматериал, похожий по свойствам на легкую темную материю

Безуспешные поиски «тяжелой» темной материи заставляют космологов предполагать, что она на самом деле может состоять из так называемых аксионов, сверхлегких частиц, похожих по массе и свойствам на нейтрино. Первые их поиски тоже закончились безрезультатно, однако пять лет назад детектор XENON 1T открыл потенциальные свидетельства существования аксионов. В 2022 году ученые усомнились в этих выводах после анализа первых данных с более мощной установки XENONnT.