В Волгограде встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона

Он ушел из жизни 7 апреля 1925 года, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, и был захоронен в Донском монастыре в Москве. В 1989 году, в год празднования 400-летия установления патриаршества на Руси, Святейший Патриарх Тихон был канонизирован Русской православной церковью и причислен к лику святых.