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В Волгограде встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона

В ночь с 3 на 4 июля в Волгоград прибыл ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Торжественная встреча святыни состоялась в кафедральном соборе Александра Невского.

Святитель Тихон возглавлял Русскую православную церковь в самые тяжелые времена гонений — с 1917-го по 1925 год. В этом году отмечается 100-летие со дня его смерти. В рамках всероссийского празднования этой даты мощи святителя побывают в 90 крупных городах России и Белоруссии.

Принесение ковчега с мощами святого Патриарха Тихона по городам двух стран началось 6 апреля 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла от Донского монастыря Москвы. В Волгограде торжественная встреча святыни состоялась в кафедральном соборе Александра Невского. Служение Божественной литургии возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Верующие волгоградцы и гости города смогут поклониться святыне в течение трех дней — с 4 по 6 июля, круглосуточно. Ежедневно будут совершаться литургии, молебны и акафисты, а также вечерние службы. Проводы ковчега состоятся в воскресенье, 6 июля, в 19.00, после чего он продолжит свой путь по городам России.

Добавим, что будущий святитель Тихон взошел на Патриарший престол 21 ноября 1917 года. В эпоху революционного хаоса и Гражданской войны перед Патриархом встала задача определения взаимоотношений с новой властью с целью сохранения православной веры. Его жизнь была постоянно под угрозой: на него трижды покушались, арестовывали и подвергали допросам.

Он ушел из жизни 7 апреля 1925 года, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, и был захоронен в Донском монастыре в Москве. В 1989 году, в год празднования 400-летия установления патриаршества на Руси, Святейший Патриарх Тихон был канонизирован Русской православной церковью и причислен к лику святых.

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