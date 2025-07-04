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В Ташкентском метро постепенно закрываются кассы: пассажиры переходят на цифровую оплату

Vaib.uz (Узбекистан. 4 июля). В Ташкентском метрополитене начался процесс закрытия касс по продаже билетов — это связано с массовым переходом пассажиров на современные и удобные способы оплаты проезда.

Если ранее разовыми билетами с QR-кодом пользовались около 45−50% пассажиров, то сегодня эта доля снизилась до 6−7%. Причина проста: стоимость разового QR-билета составляет 3000 сумов, в то время как при использовании других способов оплаты проезд обходится в 1700 сумов и даже дешевле.

Для удобства жителей и гостей столицы предусмотрено более 10 вариантов оплаты — от ATTO-карт и банковских карт до мобильных приложений и системы биометрической оплаты по ладони.

После анализа потока пассажиров выяснилось, что на ряде станций метро спрос на билеты в кассах значительно упал. В результате на 13 станциях — таких как Мирзо Улугбек, Халклар Дустлиги, Пахтакор, Хамид Алимджан, Пушкин, Дустлик, Ташкент, Ойбек, Тинчлик, Шахристан, Бодомзор, Минор и Абдулла Каххар — закрыли по одной кассе в каждом вестибюле. Вместо этого там устанавливаются автоматизированные терминалы для продажи билетов в тестовом режиме.

Такая модернизация не только ускоряет процесс оплаты, но и помогает пассажирам экономить время, избегая очередей, а также пользоваться более выгодными тарифами. Ташкентское метро продолжает адаптироваться к современным стандартам, делая поездки комфортнее и доступнее.