В Ташкентском метро постепенно закрываются кассы: пассажиры переходят на цифровую оплату

Если ранее разовыми билетами с QR-кодом пользовались около 45−50% пассажиров, то сегодня эта доля снизилась до 6−7%. Причина проста: стоимость разового QR-билета составляет 3000 сумов, в то время как при использовании других способов оплаты проезд обходится в 1700 сумов и даже дешевле.