Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские школьники сдали ЕГЭ хуже, чем в прошлом году

Из 13,3 тысяч сдававших русский язык, только 12 набрали 100 баллов.

В Новосибирской области число стобалльников по ЕГЭ по русскому языку снизилось с 58 до 12 человек в 2025 году, сообщил ТАСС заместитель министра образования Владимир Щукин.

Из 13,3 тысяч сдававших русский язык, только 12 набрали 100 баллов. В 2024 году максимальный балл получили 180 выпускников, а в этом году никто не достиг 100 баллов по нескольким предметам.

Наиболее популярными предметами для ЕГЭ стали иностранные языки. Почти 3 тысячи выпускников подали заявления на пересдачу, из них 386 — по русскому языку. Результаты пересдач будут известны не ранее 14—15 июля.