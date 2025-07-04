Новосибирские школьники сдали ЕГЭ хуже, чем в прошлом году

В Новосибирской области число стобалльников по ЕГЭ по русскому языку снизилось с 58 до 12 человек в 2025 году, сообщил ТАСС заместитель министра образования Владимир Щукин.
Из 13,3 тысяч сдававших русский язык, только 12 набрали 100 баллов. В 2024 году максимальный балл получили 180 выпускников, а в этом году никто не достиг 100 баллов по нескольким предметам.
Наиболее популярными предметами для ЕГЭ стали иностранные языки. Почти 3 тысячи выпускников подали заявления на пересдачу, из них 386 — по русскому языку. Результаты пересдач будут известны не ранее