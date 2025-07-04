Плохой холестерин: почему он образуется, чем опасен и как его снизить

Ученые выяснили, что низкий уровень плохого холестерина и высокая активность систем транспортировки жиров в организме снижают риск развития болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, увеличение концентрации частиц, способных образовывать атеросклеротические бляшки, повышает вероятность возникновения этого диагноза на 21 процент. Но если растет уровень компонента липопротеинов, транспортирующих жиры из кишечника в кровь, то риск развития болезни Альцгеймера снижается на 22 процента. Что такое плохой холестерин, что провоцирует его появление и как снизить его уровень, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-кардиологом Юрием Серебрянским.