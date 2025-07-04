Плохой холестерин: почему он образуется, чем опасен и как его снизить

Ученые выяснили, что низкий уровень плохого холестерина и высокая активность систем транспортировки жиров в организме снижают риск развития болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, увеличение концентрации частиц, способных образовывать атеросклеротические бляшки, повышает вероятность возникновения этого диагноза на 21 процент. Но если растет уровень компонента липопротеинов, транспортирующих жиры из кишечника в кровь, то риск развития болезни Альцгеймера снижается на 22 процента. Что такое плохой холестерин, что провоцирует его появление и как снизить его уровень, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-кардиологом Юрием Серебрянским.
Отложения в сосудах во всем организме.
Он объяснил, что есть два вида плохого холестерина — низкой и очень низкой плотности. А плохими они считаются, потому что откладываются в сосудах во всем организме. Особенно распространена эта проблема у людей с гипертонией.
— Во время повышенного артериального давления происходит травмирование сосудов. Холестерин начинает «латать» поврежденные участки внутренней стенки сосудов, и они «склеиваются» им, — рассказал врач.
Чаще всего плохой холестерин откладывается ближе к вечеру и ночью, когда организм отдыхает. Его в больших количествах вырабатывает печень. Если человек ближе к ночи начинает есть, то холестерин в это время в большей степени откладывается в сосудах.
— У всех людей в разной степени представлен плохой и хороший холестерин. Во многом это зависит от наследственной или генетической предрасположенности. В результате в сосудах мозга, глаз, сердца, почек откладывается на внутренних стенках холестерин, который закрывает просветы в них, — отметил кардиолог.
Из-за отложения холестерина в сосудах образуются места наибольшего сужения. После изменения гидростатического давления в них начинается турбулентное перемещение крови вместе с холестерином из одних участков в другие. В результате травмируются и соседние стенки сосудов.
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— А за травмированием идет увеличение образования холестериновых бляшек. В этом играют роль и стрессовые ситуации, при которых идет большая выработка адреналина, норадреналина, дофамина. В результате этого происходит еще большее травмирование, — обратил внимание собеседник «ВМ».
При этом сам по себе холестерин нужен организму. Хороший холестерин защищает организм от ряда заболеваний. Но когда эти средства защиты не используются, его отложения могут привести к образованию камней в поджелудочной железе и развитию диабета.
— Многое зависит от образа жизни человека и его питания. На отложение холестерина влияют злоупотребление солью, прием пищи, содержащей холестерин, магнитные бури, стрессовые ситуации, — указал Серебрянский.
Больше растительных продуктов.
Кардиолог Бранислав Богунович рассказал, что развитие плохого холестерина провоцирует продукция животного происхождения:
рыба, птица;мясо (говядина, свинина и так далее);яйца;морепродукты;субпродукты (печень, почки, мозги).
— Поэтому в рационе должно быть больше продуктов растительного происхождения и меньше — животного, — отметил собеседник «ВМ».
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Снизить уровень плохого холестерина можно не только посредством корректировки питания, но и с помощью лекарственных средств, добавил Богунович. Однако для их подбора и дальнейшего применения необходимо проконсультироваться с врачом.
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