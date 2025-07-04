В Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката

На место происшествия был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. Дети и возможные свидетели были опрошены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Кроме того, девочке выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.