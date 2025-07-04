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В Красноярске женщина связала девочку, подозревая ее в краже самоката

В Железнодорожном районе Красноярска полиция проводит проверку по факту инцидента с участием двух детей и 42-летней женщины.

В Железнодорожном районе Красноярска полиция проводит проверку по факту инцидента с участием двух детей и 42-летней женщины.

В Железнодорожном районе Красноярска полиция проводит проверку по факту инцидента с участием двух детей и 42-летней женщины.

3 июля 13-летний мальчик сообщил своей матери, что 10-летняя девочка якобы украла его самокат стоимостью 7 тысяч рублей. В результате женщина нашла девочку и, чтобы удержать ее до прибытия полиции, связала ей руки, причинив ей физическую боль.

На место происшествия был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. Дети и возможные свидетели были опрошены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Кроме того, девочке выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае задержали воспитателя летнего лагеря после насилия над ребенком.