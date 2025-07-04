В Ростовской области напомнили порядок действий при отключении электричества

В Ростове-на-Дону и области в домах или офисах иногда пропадает электричество. Причины бывают разные: от плановых работ, аварий и задолженностей до повышенной нагрузки на сети. Рекомендации есть для каждого из подобных случаев, отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».