В Ростовской области напомнили порядок действий при отключении электричества

В Ростове-на-Дону и области в домах или офисах иногда пропадает электричество. Причины бывают разные: от плановых работ, аварий и задолженностей до повышенной нагрузки на сети. Рекомендации есть для каждого из подобных случаев, отмечают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Плановые отключения проводятся для обслуживания и ремонта оборудования. Узнать о них заранее можно на официальных сайтах энергокомпаний или в управляющих компаниях жилых домов.
Аварийные отключения часто связаны с нарушениями в работе подстанций. В таких случаях для уточнения информации следует обращаться на горячие линии сетевых организаций.
Отключения из-за задолженности происходят, если потребитель не платит за услуги. Избежать этого можно: нужно в срок (до 25 числа каждого месяца) передавать показания счетчиков и оплачивать электроэнергию (до 10 числа следующего месяца).
Предпринимателям и бизнесу для снижения рисков рекомендуют соблюдать условия договора с гарантирующим поставщиком.
Ограничения в летний период возможны при наступлении аномальной жары. Графики должны указывать на сайтах: ПАО «Россети Юг», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО «Донэнерго».
В жару жильцам домов нельзя одновременно использовать несколько электроприборов. Социальным объектам и бизнесу советуют заранее подготовить резервные источники питания (генераторы или ИБП). Кроме того, социально-значимым организациям необходимо заранее оформить акты согласования технологической и аварийной брони электроснабжения.
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