Названы безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

14 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области на 3 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По результатам проведенных лабораторных исследований качества воды купание разрешено на пляжах следующих водоемов:
— Третье озеро Щелоковский хутор (Советский район);
— Верхнее (Первое) озеро Щелоковского хутора (Приокский район);
— Мещерское озеро, Больничное озеро (Канавинский район);
— Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);
— Озеро Парка культуры и отдыха 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);
— Озеро Лунское, озеро Пестичное (Сормовский район);
— Озеро Юрасовское (г.о.г. Бор);
— Озеро Святое, поселок Пушкино (г. Дзержинск);
— Верхний пруд, три пляжа (г.о.г. Выкса);
— Река Белая (г. Городец);
— Озеро «У Крутой горы» (г. Богородск);
— Река Волга (г. Лысково).