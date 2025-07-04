Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

В настоящий момент купание разрешено в 14 водоемах региона.

Источник: Время

14 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области на 3 июля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам проведенных лабораторных исследований качества воды купание разрешено на пляжах следующих водоемов:

— Третье озеро Щелоковский хутор (Советский район);

— Верхнее (Первое) озеро Щелоковского хутора (Приокский район);

— Мещерское озеро, Больничное озеро (Канавинский район);

— Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);

— Озеро Парка культуры и отдыха 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);

— Озеро Лунское, озеро Пестичное (Сормовский район);

— Озеро Юрасовское (г.о.г. Бор);

— Озеро Святое, поселок Пушкино (г. Дзержинск);

— Верхний пруд, три пляжа (г.о.г. Выкса);

— Река Белая (г. Городец);

— Озеро «У Крутой горы» (г. Богородск);

— Река Волга (г. Лысково).