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В Ростове открылась новая библиотека для всей семьи

На базе библиотеки имени А. М. Листопадова в Ростове создана 41-я модельная библиотека в области. Пространство полностью модернизировано благодаря федеральному гранту в 8 млн рублей.

Источник: пресс-служба Правительства Ростовской области

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области.

На средства закупили современную мебель, компьютеры, интерактивное оборудование и пополнили книжный фонд. Библиотека разделена на функциональные зоны для всех возрастов: центр взрослого чтения с рабочими местами, детские уголки для малышей и подростков, событийная площадка для мастер-классов и кинопоказов. Также появились арт-галерея и музейный уголок, посвященный собирателю казачьих песен А. М. Листопадову.

Как уточнил первый замгубернатора Игорь Гуськов, это уже седьмая модельная библиотека в донской столице. После открытия читатели получат доступ к обновленным фондам и современным услугам. Библиотека, основанная в 1946 году, в 2023-м прошла капремонт на 7,8 млн рублей из местного бюджета. Ее фонд насчитывает 20 тысяч книг, обслуживая более 5000 человек ежегодно.