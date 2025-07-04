В Ростове открылась новая библиотека для всей семьи

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области.
На средства закупили современную мебель, компьютеры, интерактивное оборудование и пополнили книжный фонд. Библиотека разделена на функциональные зоны для всех возрастов: центр взрослого чтения с рабочими местами, детские уголки для малышей и подростков, событийная площадка для мастер-классов и кинопоказов. Также появились арт-галерея и музейный уголок, посвященный собирателю казачьих песен А. М. Листопадову.
Как уточнил первый замгубернатора Игорь Гуськов, это уже седьмая модельная библиотека в донской столице. После открытия читатели получат доступ к обновленным фондам и современным услугам. Библиотека, основанная в 1946 году, в 2023-м прошла капремонт на 7,8 млн рублей из местного бюджета. Ее фонд насчитывает 20 тысяч книг, обслуживая более 5000 человек ежегодно.