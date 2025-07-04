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Экс-тренер Писарского Харлачев: Владимиру не нужно было уходить из «Оренбурга»

Бывший наставник 29-летнего нападающего самарцев считает, что ему не стоило уезжать в «Крылья Советов».

Бывший наставник 29-летнего нападающего самарцев считает, что ему не стоило уезжать в «Крылья Советов».

Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года, из которых 3 — условно. Всему виной скандал со ставкой на игру с его же участием этим летом. Речь идет о первом стыковом матче между «Сочи» (был в аренде) и «Пари НН» (12+).

Самарские «Крылья Советов» отдали нападающего «барсам» прошлым летом. Причем «Зелено-бело-синие» подписали контракт с ним в конце 2022-го. В 40 встречах за «КС» отметился семью голами и двумя ассистами.

Переходил в статусе одного из самых результативных форвардов лиги. Для сравнения, в 53 матчах за «Оренбург» Писарский забил 24 мяча и отдал пять результативных передач. Вызывали в сборную.

«Как показывает практика, уход из “Оренбурга” оказался ошибкой. Раз все шло в его пользу, то стоило продолжать карьеру там. Эти переходы сыграли злую шутку. В финансовом плане выиграл, но в спортивном потерял. Это очевидно для всех», — объяснил РИА Новости Спорт экс-тренер Владимира Евгений Харлачев.

Ранее бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов заявил, что Писарского нужно было дисквалифицировать пожизненно.

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