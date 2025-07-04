Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор

КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Вступило в силу решение Ростовского областного суда о признании виновным в госизмене летчика гражданской авиации ЮФО Сергея Самойлова, финансировавшего ВСУ, ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.
По информации спецслужбы, осужденный связался с человеком, собиравшим деньги для финансирования ВСУ, и осуществил перевод денежных средств по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют.
«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (“Государственная измена” — ред.) УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1 года ограничения свободы, а также штрафа в сумме 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что противоправная деятельность Самойлова выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.