Летчику, обвиняемому в госизмене за финансирование ВСУ, вынесли приговор

«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 4 июня 2025 года о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (“Государственная измена” — ред.) УК России командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича, 1968 года рождения… Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 1 года ограничения свободы, а также штрафа в сумме 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.