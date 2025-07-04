В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана

Астана в цифрах
В Бюро нацстатистики представили ключевые данные, которые отражают масштаб столицы по состоянию на 1 июня 2025 года:
- Население: 1 566 566 человек.
- Гендерный баланс: Женщин в столице больше, чем мужчин — 823 766 против 742 800.
- Рождаемость: За первый квартал 2025 года в Астане появилось на свет 6 025 малышей.
- Браки: За тот же период в столице зарегистрировано 1 914 браков.
- Ожидаемая продолжительность жизни: Средняя продолжительность жизни в Астане достигла 78,52 года.
Образование и культура
Астана — это не только административная столица, но и крупный образовательный и культурный хаб. В городе функционируют:
14 высших учебных заведений. 10 театров, где проходят постановки от классических произведений до современных экспериментальных спектаклей. 7 музеев, которые хранят богатую историю и культуру страны, привлекая как туристов, так и местных жителей.
Малый и средний бизнес
Экономика Астаны демонстрирует впечатляющий рост, во многом благодаря активности малого и среднего предпринимательства. На 1 июня 2025 года в столице зарегистрировано 295 179 субъектов малого и среднего бизнеса.