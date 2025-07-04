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В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана

6 июля Казахстан отмечает День столицы, и в преддверии этого праздника собрали интересные факты о главном городе страны — Астане, который с 1997 года является сердцем политической, культурной и экономической жизни Казахстана. Одним из самых любопытных открытий, предоставленных Бюро национальной статистики, стало то, что в стране проживают 24 человека, названных в честь столицы — Астана.

Источник: Reuters

Астана в цифрах

В Бюро нацстатистики представили ключевые данные, которые отражают масштаб столицы по состоянию на 1 июня 2025 года:

  • Население: 1 566 566 человек.
  • Гендерный баланс: Женщин в столице больше, чем мужчин — 823 766 против 742 800.
  • Рождаемость: За первый квартал 2025 года в Астане появилось на свет 6 025 малышей.
  • Браки: За тот же период в столице зарегистрировано 1 914 браков.
  • Ожидаемая продолжительность жизни: Средняя продолжительность жизни в Астане достигла 78,52 года.

Образование и культура

Астана — это не только административная столица, но и крупный образовательный и культурный хаб. В городе функционируют:

14 высших учебных заведений. 10 театров, где проходят постановки от классических произведений до современных экспериментальных спектаклей. 7 музеев, которые хранят богатую историю и культуру страны, привлекая как туристов, так и местных жителей.

Малый и средний бизнес

Экономика Астаны демонстрирует впечатляющий рост, во многом благодаря активности малого и среднего предпринимательства. На 1 июня 2025 года в столице зарегистрировано 295 179 субъектов малого и среднего бизнеса.