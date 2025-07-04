В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана

6 июля Казахстан отмечает День столицы, и в преддверии этого праздника собрали интересные факты о главном городе страны — Астане, который с 1997 года является сердцем политической, культурной и экономической жизни Казахстана. Одним из самых любопытных открытий, предоставленных Бюро национальной статистики, стало то, что в стране проживают 24 человека, названных в честь столицы — Астана.