Психолог предупредила о 5 главных угрозах соцсетей для детей

Летом дети чаще проводят время в соцсетях и это не всегда хорошо. Психолог Ольга Перекатова в интервью KP.RU назвала пять основных опасностей, которые социальные сети представляют для психического здоровья и развития детей и подростков.
Соцсети, признает эксперт, открывают доступ к знаниям, общению и творческой реализации для молодежи по всему миру. Однако их бесконтрольное использование несет серьезные угрозы:
- Нарушение системы вознаграждения мозга. Подростковый мозг из-за незрелости префронтальной коры уязвим перед интернет-зависимостью. Постоянный поток лайков и уведомлений вызывает частые выбросы дофамина, что ведет к привыканию, снижению мотивации к долгосрочным целям и ухудшению концентрации внимания.
- Формирование комплексов и искаженной самооценки. Сравнение с искусственными «идеалами» красоты, созданными фильтрами и нейросетями, провоцирует неуверенность в себе, депрессивные состояния, расстройства пищевого поведения и дисморфофобию (преувеличение мнимых физических недостатков).
- Ухудшение навыков формулирования мыслей. Потребление короткого, готового контента (видео, мемы, посты) снижает у подростков способность самостоятельно выражать свои идеи и мысли словами.
- Кибербуллинг (травля в сети). Виртуальная травля имеет реальные последствия: падение самооценки, страх общения, развитие тревожности, апатии и депрессии. Ее ключевая опасность — круглосуточный характер.
- Риски мошенничества. Доверчивость и неопытность подростков делают их легкой мишенью для киберпреступников. Более 80% несовершеннолетних сталкивались с атаками мошенников, а схемы вовлечения в нелегальную деятельность особенно опасны из-за непонимания юридических последствий.
Почти 60% подростков 15−18 лет проводят в соцсетях значительную часть дня, иногда до 6−8 часов. Хотя многие осознают проблему, оторваться от гаджетов сложно. Главный совет психолога родителям — быть в постоянном контакте с ребенком, а не запрещать соцсети. Это позволяет вовремя заметить изменения в поведении. Напряженные семейные отношения повышают риск рискованного онлайн-поведения детей.
Эксперт рекомендовала обеспечить ребенку цифровую «гигиену» (пароли, конфиденциальность), договориться о разумном лимите времени в сети, обсуждать контент с интересом, без критики и учить детей, как распознать схемы мошенников.
Психолог уверена, что запреты ни к чему хорошему в воспитании не приведут, а умение контролировать контент поможет подросткам в дальнейшей жизни.