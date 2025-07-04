Относительная передышка от дождей наступит в Челябинской области 5 июля

В воскресенье, 6 июля, подоспеет фронт циклона, идущего вдоль арктического побережья. Дожди пройдут в большинстве районов. За фронтом следует холодный воздух (на 5 градусов холоднее прежнего), поэтому в понедельник погода более прохладная и облачная.