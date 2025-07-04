Относительная передышка от дождей наступит в Челябинской области 5 июля

Сегодня над Уралом область пониженного давления и вторичный атмосферный фронт, создающий условия для ливней и гроз.
В субботу при переменной облачности лишь местами прошумят кратковременные дожди, предстоящей ночью в отдельных районах — грозы.
Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5 июля ночью плюс 10−15, в низинах — до 7 градусов, днем — 23−28 градусов.
В воскресенье, 6 июля, подоспеет фронт циклона, идущего вдоль арктического побережья. Дожди пройдут в большинстве районов. За фронтом следует холодный воздух (на 5 градусов холоднее прежнего), поэтому в понедельник погода более прохладная и облачная.