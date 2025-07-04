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Относительная передышка от дождей наступит в Челябинской области 5 июля

Относительная передышка от дождей наступит в Челябинской области 5 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Сегодня над Уралом область пониженного давления и вторичный атмосферный фронт, создающий условия для ливней и гроз.

В субботу при переменной облачности лишь местами прошумят кратковременные дожди, предстоящей ночью в отдельных районах — грозы.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5 июля ночью плюс 10−15, в низинах — до 7 градусов, днем — 23−28 градусов.

В воскресенье, 6 июля, подоспеет фронт циклона, идущего вдоль арктического побережья. Дожди пройдут в большинстве районов. За фронтом следует холодный воздух (на 5 градусов холоднее прежнего), поэтому в понедельник погода более прохладная и облачная.