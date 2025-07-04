За коррупционную схему с оборонным предприятием предприятие из Кумертау получило огромный штраф

Как было установлено в ходе проверки, начальник отдела продаж ООО «Индустрия-сервис» с апреля 2019 по октябрь 2022 года незаконно перевел более 1,8 миллиона рублей сотруднику отдела закупок оборонного предприятия. За это обеспечивались победы в тендерах и беспрепятственное заключение контрактов на поставку деталей, а также принималась и оплачивалась работа вне зависимости от их фактического качества.