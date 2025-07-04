За коррупционную схему с оборонным предприятием предприятие из Кумертау получило огромный штраф

В башкирском городе Кумертау коммерческую организацию оштрафовали за коррупционные нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Как было установлено в ходе проверки, начальник отдела продаж ООО «Индустрия-сервис» с апреля 2019 по октябрь 2022 года незаконно перевел более 1,8 миллиона рублей сотруднику отдела закупок оборонного предприятия. За это обеспечивались победы в тендерах и беспрепятственное заключение контрактов на поставку деталей, а также принималась и оплачивалась работа вне зависимости от их фактического качества.
Мировой судья признал организацию виновной по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юрлица» и назначил штраф в десять миллионов рублей. Ранее оба непосредственных участника схемы — взяткодатель и взяткополучатель — были осуждены в уголовном порядке.
— Ранее взяткополучатель и взяткодатель осуждены за совершение указанного преступления, — сообщает надзорное ведомство.
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