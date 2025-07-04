Силовики пришли с рейдом на Апраксин двор: фото

Весной при силовой поддержке полиции и Росгвардии рейд проводил Смольный в лице Комитета по контролю за имуществом, по законности и комитета имущественных отношений. У тех, у кого не нашлось разрешения на торговлю, продукцию изымали — всего 28 тонн. Кроме того, работала техника, которая прошлась по незаконным постройкам.