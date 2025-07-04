Исследование: в каких регионах России люди больше отдыхают

Россияне в среднем тратят на отдых 4 часа 7 минут в сутки, но в отдельных регионах показатели значительно выше. Данные об этом получили благодаря исследованию консалтинговой сети FinExpertiza: оно основано на данных Росстата от 45 тыс. респондентов. Результатами поделились в «Известиях».
Лидером по свободному времени стала Чечня — 5 часов 51 минута. За ней следуют Ингушетия (5 часов 36 минут), Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Москва, Хакасия и Орловская область. Аутсайдеры — Чувашия (3 часа 20 минут), Якутия и Хабаровский край.
Чечня также возглавила рейтинг по продолжительности сна — 10 часов 5 минут. В топ вошли Смоленская область (9 часов 17 минут), Москва (9 часов 12 минут), Камчатка и Якутия. Меньше всего спят в Адыгее (8 часов 1 минута), Хакасии и Чувашии.
Причины различий — разные. Например, культурные факторы: на Северном Кавказе семейные ценности исторически преобладают над трудовой активностью. Также дело в условиях труда: гибкий график, удаленная работа и развитая инфраструктура Москвы высвобождают время для отдыха. В кавказских республиках выше доля самозанятых, что позволяет свободнее управлять временем.
Исследование также показало, что средняя продолжительность сна россиян — 8 часов 43 минуты: оно выросло на 8 минут за последние пять лет. Женщины при этом спят на 9 минут дольше мужчин.
Эксперты указывают на отсутствие баланса между работой и отдыхом у многих россиян, поскольку после основной работы люди идут на подработку, а их сон часто бывает тревожным.