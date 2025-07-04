Исследование: в каких регионах России люди больше отдыхают

Россияне в среднем тратят на отдых 4 часа 7 минут в сутки, но в отдельных регионах показатели значительно выше. Данные об этом получили благодаря исследованию консалтинговой сети FinExpertiza: оно основано на данных Росстата от 45 тыс. респондентов. Результатами поделились в «Известиях».