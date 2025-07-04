Пять новых школ откроют в Краснодаре 1 сентября

«Ведь это не просто здания, это места, где будут расти и учиться наши дети. И мы не снизим темпы. Текущую ситуацию на каждом объекте, возможные риски обсудили с коллегами на совещании с участием представителей подрядчиков», — сообщил Евгений Наумов.