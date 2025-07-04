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Пять новых школ откроют в Краснодаре 1 сентября

В Краснодаре одновременно строят 19 школ, 36 детсадов и три физкультурно-оздоровительных комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Пять новых школ и два учебных блока откроют в Краснодаре 1 сентября. Они рассчитаны на 8 425 мест. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Всего в Краснодаре одновременно строят 58 соцобъектов. Это 19 школ на 25 тысяч мест, 36 детских садов на 10 тысяч мест и три физкультурно-оздоровительных комплекса.

Как отметил глава Краснодара, важно завершить строительство всех учреждений в установленные сроки.

«Ведь это не просто здания, это места, где будут расти и учиться наши дети. И мы не снизим темпы. Текущую ситуацию на каждом объекте, возможные риски обсудили с коллегами на совещании с участием представителей подрядчиков», — сообщил Евгений Наумов.