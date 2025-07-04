Синтезированы новые молекулы для усиления действия антибиотиков

«В настоящее время проводится изучение антибактериальной активности синтезированных соединений в комбинации с известными антибиотиками относительно грамотрицательных бактерий. Сейчас карбапенемазопродуцирующие энтеробактерии распространены повсеместно, а терапия инфекций, вызванных такими бактериями, является весьма дорогостоящей, поэтому разработка коммерчески более доступных и эффективных комбинаций “синергист-антибиотик” представляет собой задачу высокой приоритетности», — приводятся в сообщении слова старшего инженера-исследователя Научного центра трансляционной медицины Научно-технологического университета «Сириус» Анастасии Головиной.