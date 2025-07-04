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Врач из Самары Новиков рассказал как не загореться при разжигании костра

По словам главного специалиста по ожоговой медицине Самарской области Иосифа Новикова, летом резко возрастает количество серьезных ожогов, требующих госпитализации и операций.

По словам главного специалиста по ожоговой медицине Самарской области Иосифа Новикова, летом резко возрастает количество серьезных ожогов, требующих госпитализации и операций.

Основные причины:

Приготовление шашлыка — особенно опасно использование жидкостей для розжига. Попадание смеси на одежду может вызвать тяжелые травмы.

Сжигание мусора — многие используют бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, что часто приводит к несчастным случаям.

Как избежать ожогов:

Внимательно читайте инструкцию перед использованием жидкостей для розжига.

Разводите огонь только в специально отведенных местах и только в трезвом состоянии.

Никогда не лейте легковоспламеняющуюся жидкость на открытое пламя.

Первая помощь при ожогах:

Если загорелась одежда — не бегите, а лягте на землю и накройтесь плотной тканью.

Снимите тлеющую одежду и сразу вызовите скорую.

При серьезных ожогах немедленно обратитесь в больницу.

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