Врач из Самары Новиков рассказал как не загореться при разжигании костра

По словам главного специалиста по ожоговой медицине Самарской области Иосифа Новикова, летом резко возрастает количество серьезных ожогов, требующих госпитализации и операций.
Основные причины:
Приготовление шашлыка — особенно опасно использование жидкостей для розжига. Попадание смеси на одежду может вызвать тяжелые травмы.
Сжигание мусора — многие используют бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, что часто приводит к несчастным случаям.
Как избежать ожогов:
Внимательно читайте инструкцию перед использованием жидкостей для розжига.
Разводите огонь только в специально отведенных местах и только в трезвом состоянии.
Никогда не лейте легковоспламеняющуюся жидкость на открытое пламя.
Первая помощь при ожогах:
Если загорелась одежда — не бегите, а лягте на землю и накройтесь плотной тканью.
Снимите тлеющую одежду и сразу вызовите скорую.
При серьезных ожогах немедленно обратитесь в больницу.
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