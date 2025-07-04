«Течение стало уносить детей от берега». В Светлогорске две девочки-подростка тонули на городском пляже

Как выяснилось, две девочки 2014 года рождения пошли на пляж без родителей или других взрослых. Когда подростки купались, их внезапно стало уносить течение в сторону буйков на глубину более 1,7 метра. Девочек, которые стали уходить под воду, с берега увидели матрос-спасатель и водолаз, поспешившие на помощь.