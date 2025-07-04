«Течение стало уносить детей от берега». В Светлогорске две девочки-подростка тонули на городском пляже

В Светлогорске на городском пляже едва не утонули две девочки 2014 года рождения. Подробности рассказали в ОСВОД Беларуси.
Трагедия едва не произошла в районном центре 3 июля. Примерно в 16.30 часов дежурившие спасатели ОСВОД предотвратили трагедию.
Как выяснилось, две девочки 2014 года рождения пошли на пляж без родителей или других взрослых. Когда подростки купались, их внезапно стало уносить течение в сторону буйков на глубину более 1,7 метра. Девочек, которые стали уходить под воду, с берега увидели матрос-спасатель и водолаз, поспешившие на помощь.
Спасенных детей осмотрела медсестра, в медпомощи они не нуждались, но были сильно напуганы.
И сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».
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