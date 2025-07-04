В День Независимости в Беларуси родилось 158 малышей

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о том, что в День Независимости в стране родилось 158 малышей.
«В роддомах Минска родились 66 детей — 41 мальчик и 25 девочек», — сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу.
Уточняется, что половина малышей — первенцы в молодых семьях.
Больше всего родов в День Независимости приняли врачи роддома 6-й клинической больницы, здесь на свет появились 19 малышей — 14 мальчиков и 5 девочек и во втором роддоме — 13 мальчиков и 8 девочек. рассказали медики.
В роддоме 1-й клинической больницы родилось 5 мальчиков и одна девочка, в 3-м роддоме на свет появились 6 девочек и 1 мальчик, в 5-м роддоме специалисты помогли родиться восьми мальчикам и пяти девочкам.