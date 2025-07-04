Выходные будут жаркими. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Сегодня днём по большей части территории Узбекистана ожидается пик аномальной жары. Температура воздуха поднимется до 41−43 °C, а в южных регионах и пустынной зоне достигнет 44−46 °C. Лишь в северо-западных районах страны жара немного отступит — там ожидается 34−39 °C.
На выходных жара начнёт понемногу спадать, но значительного облегчения не принесёт. В воскресенье температура воздуха составит 38−41 °C, а на юге — до 42−44 °C.
Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра по республике до 13−18 м/с. 5 июля местами по стране, а 6 июля в пустынной зоне порывы могут достигать 20−22 м/с с пыльным поземком в отдельных районах.
Ташкент
В Ташкенте выходные пройдут без осадков, будет малооблачно.
Синоптики рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце в самые жаркие часы, носить головные уборы и пить больше воды, чтобы избежать перегрева.