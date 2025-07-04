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Деловая активность в Казахстане замедлилась

Снижение произошло в строительстве и горно-добывающей промышленности.

Источник: Пресс-служба Национального банка Казахстана

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. Специалисты Нацбанка Казахстана сообщили о замедлении деловой активности в стране.

В июне 2025 года индекс деловой активности был на уровне 50,6, против 51,4 в мае.

«Сохранение активности отмечено в производстве, услугах и торговле, где индикаторы остались в положительной области. В строительстве и горнодобывающей промышленности деловая активность осталась в зоне снижения», — сообщил Нацбанк.

Индекс бизнес-климата в июне тоже снизился и составил 11,6 за счет снижения оценки, как текущих условий ведения бизнеса, так и оптимизма относительно будущих условий. В целом, индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста, отметили в Нацбанке.

По оценкам предприятий темп роста спроса на их продукцию и услуги продолжает замедляться, а секторе услуг отмечено небольшое снижение. Наибольший спрос был отмечен в производстве.