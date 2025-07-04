Деловая активность в Казахстане замедлилась

Индекс бизнес-климата в июне тоже снизился и составил 11,6 за счет снижения оценки, как текущих условий ведения бизнеса, так и оптимизма относительно будущих условий. В целом, индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста, отметили в Нацбанке.