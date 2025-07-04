В Минске становится меньше участков, подверженных подтоплениям. Сколько осталось?

По его словам, в 2025 году таких участков выявлено 92, тогда как в в 2024-м их было 97, а в 2023-м — 100. Сокращение числа проблемных зон связано с постоянной работой по модернизации ливневой инфраструктуры: расширяются сети водоотвода, обновляются старые системы, проводится очистка коллекторов и русла Свислочи от мусора и растительности.
Чтобы быстрее реагировать на погодные катаклизмы, в Минске действует комплексный план под названием «Посейдон». Он координирует действия городских служб — от МЧС до ГАИ и дорожных организаций — при угрозе затоплений. Если синоптики прогнозируют сильные осадки, техника и персонал заранее выдвигаются на потенциально опасные участки, а маршруты транспорта оперативно корректируют с учетом обстановки.