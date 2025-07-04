Ремонт ЛЭП потребовался из-за БПЛА в сельском поселении Ростовской области

В Синявском сельском поселении Неклиновского района Ростовской области при падении БПЛА произошло повреждение ЛЭП. Об этом 4 июля в своем телеграм-канале сообщил районный глава Василий Даниленко.
— Работают бригады энергетиков, в ближайшее время повреждения будут устранены, — написал Василий Даниленко.
Чиновник напомнил местным жителям, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть опасными. При обнаружении частей летательных аппаратов нужно сразу же звонить по номеру «112».
Напомним, также в Шахтах после падения БПЛА без электричества временно остались более 6 тысяч человек почти в 2 тысячах частных домах. Местные энергетики задействовали резервные источники питания.
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