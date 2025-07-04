В России нигде больше такой коллекции нет: в Никитском ботсаду воссоздадут уникальный розарий

На сегодня в розарии для научной работы высажено более 1200 сортов роз со всего мира. Здесь у нас в коллекции высажены в открытом грунте представители всех 36 садовых групп роз по международной классификации. В России нигде больше такой коллекции нет, этим она уникальна. Благоприятные климатические условия Южного берега Крыма идеально подходят для выращивания роз.