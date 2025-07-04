В России нигде больше такой коллекции нет: в Никитском ботсаду воссоздадут уникальный розарий

Розарий открывают только один раз в год, когда цветут все розы, и по этому случаю проводят различные концерты на его территории. Когда полностью завершат благоустройство розария, планируют открыть его для посещения. В планах — создать так называемый музей роз под открытым небом.
На сегодня в розарии для научной работы высажено более 1200 сортов роз со всего мира. Здесь у нас в коллекции высажены в открытом грунте представители всех 36 садовых групп роз по международной классификации. В России нигде больше такой коллекции нет, этим она уникальна. Благоприятные климатические условия Южного берега Крыма идеально подходят для выращивания роз.