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В России нигде больше такой коллекции нет: в Никитском ботсаду воссоздадут уникальный розарий

Одним из значимых проектов является воссоздание на базе Никитского ботанического сада уникального розария с садом ароматов, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе.

Розарий открывают только один раз в год, когда цветут все розы, и по этому случаю проводят различные концерты на его территории. Когда полностью завершат благоустройство розария, планируют открыть его для посещения. В планах — создать так называемый музей роз под открытым небом.

На сегодня в розарии для научной работы высажено более 1200 сортов роз со всего мира. Здесь у нас в коллекции высажены в открытом грунте представители всех 36 садовых групп роз по международной классификации. В России нигде больше такой коллекции нет, этим она уникальна. Благоприятные климатические условия Южного берега Крыма идеально подходят для выращивания роз.