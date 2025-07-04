Прикамца подозревают в краже телефона у приятеля

Правоохранителям удалось установить, что гаджет был похищен приятелем несовершеннолетнего. В ходе дознания фигурант объяснил, что знакомый рассказал ему о потере телефона и попросил помочь в поисках. На следующий день юноша отправился на предполагаемое место пропажи гаджета — и нашел его там. После этого злоумышленник спешно поехал в Пермь и там сдал находку в пункт приема электроники. Заодно сдал и свой старый телефон, а на вырученные деньги приобрел себе новый гаджет.