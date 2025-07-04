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Прикамца подозревают в краже телефона у приятеля

В Добрянке расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 2007 года рождения.

В Добрянке расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 2007 года рождения. Юношу подозревают в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце марта в дежурную часть полиции обратилась женщина и заявила об утере сотового телефона ее сыном. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить, что гаджет был похищен приятелем несовершеннолетнего. В ходе дознания фигурант объяснил, что знакомый рассказал ему о потере телефона и попросил помочь в поисках. На следующий день юноша отправился на предполагаемое место пропажи гаджета — и нашел его там. После этого злоумышленник спешно поехал в Пермь и там сдал находку в пункт приема электроники. Заодно сдал и свой старый телефон, а на вырученные деньги приобрел себе новый гаджет.

Полицейские нашли телефон и вернули хозяину. Расследование продолжается.