Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-хоккеист Максим Рыбин: перевод ХК «Лада» на Запад — безусловный плюс

Воспитанник столичного «Спартака», мастер спорта высказался об изменениях перед началом нового сезона КХЛ.

Воспитанник столичного «Спартака», мастер спорта высказался об изменениях перед началом нового сезона КХЛ.

Тольяттинскую «Ладу» перевели в Западную конференцию 2 июля. Волжане заменили подмосковный «Витязь», который испытывает финансовые трудности и пропустит предстоящий чемпионат.

Экс-хоккеист Максим Рыбин подчеркнул: для «автозаводцев» переход — безусловный плюс: будет больше аншлагов и зрелищных игр.

«От Москвы — час полета. Логически, наверное, грамотно сделано. Поможет ли перевод бороться за плей-офф более уверенно? Немного рано говорить про это. Сейчас новый тренерский штаб, обновленная команда будет», — объяснил Рыбин «Совспорту».

Сам он выступал за «Ладу» в сезоне 2016−2017. В 50 матчах забросил десять шайб и шесть раз ассистировал. Всего — 16 очков и показатель полезности в −13.

Недавно рассказывали, что экс-нападающий тольяттинцев Михаил Фисенко перешел в казанский «Ак Барс».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.