Экс-хоккеист Максим Рыбин: перевод ХК «Лада» на Запад — безусловный плюс

Воспитанник столичного «Спартака», мастер спорта высказался об изменениях перед началом нового сезона КХЛ.
Тольяттинскую «Ладу» перевели в Западную конференцию 2 июля. Волжане заменили подмосковный «Витязь», который испытывает финансовые трудности и пропустит предстоящий чемпионат.
Экс-хоккеист Максим Рыбин подчеркнул: для «автозаводцев» переход — безусловный плюс: будет больше аншлагов и зрелищных игр.
«От Москвы — час полета. Логически, наверное, грамотно сделано. Поможет ли перевод бороться за плей-офф более уверенно? Немного рано говорить про это. Сейчас новый тренерский штаб, обновленная команда будет», — объяснил Рыбин «Совспорту».
Сам он выступал за «Ладу» в сезоне 2016−2017. В 50 матчах забросил десять шайб и шесть раз ассистировал. Всего — 16 очков и показатель полезности в −13.
Недавно рассказывали, что экс-нападающий тольяттинцев Михаил Фисенко перешел в казанский «Ак Барс».
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