В Омске начался ремонт памятника Чокану Валиханову

В Центральном округе Омска стартовал ремонт памятника ученому, историку и фольклористу Чокану Валиханову. Как уточнил 4 июля мэр Сергей Шелест, на восстановление сооружения направлены 1 115 000 рублей.
«Заказчиком работ выступает музей-исторический парк “Омская крепость”, в структуре которого с недавних пор есть специальный отдел, отвечающий за приведение в порядок подобных объектов», — говорится в сообщении.
Подрядной организации до 28 августа предстоит обновить основание монумента, выполнить облицовку постамента гранитом и привести в порядок прилегающую тротуарную плитку.
Напомним, Чокан Валиханов окончил омский кадетский корпус в середине ХIХ века. Монумент, увековечивший память о прославившемся казахе, установили на улице его имени в 2004 году. Автор — скульптор Азамат Баярлин — создал произведение в Петропавловске.
Ранее «КП Омск» сообщила об изменении схемы движения на перекрестке Масленикова-Маркса из-за ремонтных работ.