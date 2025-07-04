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В Омске начался ремонт памятника Чокану Валиханову

Работы обойдутся в 1,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска стартовал ремонт памятника ученому, историку и фольклористу Чокану Валиханову. Как уточнил 4 июля мэр Сергей Шелест, на восстановление сооружения направлены 1 115 000 рублей.

«Заказчиком работ выступает музей-исторический парк “Омская крепость”, в структуре которого с недавних пор есть специальный отдел, отвечающий за приведение в порядок подобных объектов», — говорится в сообщении.

Подрядной организации до 28 августа предстоит обновить основание монумента, выполнить облицовку постамента гранитом и привести в порядок прилегающую тротуарную плитку.

Напомним, Чокан Валиханов окончил омский кадетский корпус в середине ХIХ века. Монумент, увековечивший память о прославившемся казахе, установили на улице его имени в 2004 году. Автор — скульптор Азамат Баярлин — создал произведение в Петропавловске.

Ранее «КП Омск» сообщила об изменении схемы движения на перекрестке Масленикова-Маркса из-за ремонтных работ.