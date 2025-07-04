Молдова стремительно идёт к экономическому краху, а власти делают вид, что всё в порядке: В стране пенсионеров стало больше, чем налогоплательщиков

Бывший депутат Александр Слусарь бьёт тревогу: в Молдове пенсионеров больше, чем налогоплательщиков. По его словам, страна идёт к экономическому краху, а власти делают вид, что всё в порядке.
В первом квартале 2025 года численность активной рабочей силы сократилась почти на 10% — до 807,9 тыс. человек.
Из них только 662 тыс. — наёмные работники, которые платят взносы в соц- и медфонд.
А пенсионеров — уже 670 671. То есть на одного пенсионера приходится меньше одного работающего, тогда как в Европе — минимум 2,5 на одного.
— Это финансовая пирамида на уровне государства, — говорит Александр Слусарь.
Он обвиняет власти в том, что те:
увеличивали соцрасходы не за счёт роста экономики, а за счёт кредитов;
тратили миллионы на энергетические субсидии, которые «уходили за границу»;
устраивали «хаотичные компенсации» перед выборами.
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