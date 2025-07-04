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Ученые выяснили, что собаки поддерживают людей не хуже друзей

Отношения с собаками приносят людям больше удовлетворения и эмоциональной поддержки, чем связи с романтическими партнерами, друзьями или родственниками — уступая только отношениям с детьми.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Владельцам собак больше нравятся их отношения с питомцами, чем с супругами или друзьями. Собаки обеспечивают стабильную поддержку без осуждения. К таким выводам пришли в новом исследовании, основанном на данных Network of Relationships Inventory с участием владельцев собак из западных стран.

Анализ 13 аспектов взаимодействия владельца и питомца показал: их связь сочетает характеристики родительско-детских и дружеских отношений. Уровень негатива при взаимодействии с питомцами ниже, чем с любыми людьми, кроме лучших друзей. Предсказуемость и безусловность собачьего поведения снижают стресс.

Собаки одновременно вызывают у хозяев потребность в заботе (как дети), а общаться с ними так же легко, как с друзьями. При этом исследование опровергает миф, что глубокая привязанность к собаке компенсирует проблемы в общении с людьми. Напротив: владельцы с сильной связью с питомцами чаще имеют здоровые человеческие отношения. Эмоциональный интеллект и эмпатия, развитые через заботу о животном, позитивно влияют на все сферы жизни.