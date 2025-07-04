Ученые выяснили, что собаки поддерживают людей не хуже друзей

Собаки одновременно вызывают у хозяев потребность в заботе (как дети), а общаться с ними так же легко, как с друзьями. При этом исследование опровергает миф, что глубокая привязанность к собаке компенсирует проблемы в общении с людьми. Напротив: владельцы с сильной связью с питомцами чаще имеют здоровые человеческие отношения. Эмоциональный интеллект и эмпатия, развитые через заботу о животном, позитивно влияют на все сферы жизни.