В Самаре задержаны иностранцы, уклонившиеся от воинского учета

В Самаре прошли очередные дорожные рейды, в ходе которых сотрудники следственного комитета и дорожные полицейские выявили нарушение среди иностранных граждан. В рамках проверки, проведенной 3 июля, были задержаны несколько человек, которые, несмотря на получение российского гражданства, уклонились от постановки на воинский учет.