В Самаре задержаны иностранцы, уклонившиеся от воинского учета

В Самаре прошли очередные дорожные рейды, в ходе которых сотрудники следственного комитета и дорожные полицейские выявили нарушение среди иностранных граждан. В рамках проверки, проведенной 3 июля, были задержаны несколько человек, которые, несмотря на получение российского гражданства, уклонились от постановки на воинский учет.
На посту «Южное шоссе» правоохранители задержали семерых нарушителей, которые были доставлены в военные комиссариаты по месту жительства. В отношении задержанных были заведены административные дела, и в настоящее время рассматривается возможность их депортации.
Следует отметить, что подобные рейды проводятся также и в выходные дни, что подчеркивает активность полиции в обеспечении соблюдения законодательства. Власти продолжают работу по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с воинским учетом.