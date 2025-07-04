Все дороги Казахстана покроют мобильной связью к 2027 году

По его словам, страна развивает проекты и по спутниковой связи: до конца 2025 года к интернету будут подключены дополнительно 328 отдаленных населенных пунктов. Казахстан уже сотрудничает с мировыми лидерами в этой сфере — OneWeb, Starlink, Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon Kuiper. Общий объем инвестиций в этом направлении превышает 38,6 млрд тенге.
До конца 2026 года правительство планирует увеличить долю страны в международном трафике данных. Ведется строительство Транскаспийской цифровой магистрали и гипермагистрали «Запад — Восток». Это позволит сделать Казахстан транзитным хабом при передаче данных из Азии в Европу. Общий объем инвестиций оценивается в 30,7 млрд тенге.
По данным МЦРИАП, в Казахстане насчитывается 6,1 тыс. сел, из которых лишь 42% обеспечены высокоскоростным интернетом. В ближайшие годы ситуация изменится: к концу 2027 года к волоконно-оптическим линиям связи будут подключены еще 3,7 тыс. сел, а охват вырастет до 90%. Общая протяженность новых линий составит свыше 160 тыс. км.
Также до 2030 года в Казахстане введут в эксплуатацию 10 дата-центров уровня не ниже Tier III суммарной емкостью около 20 тыс. IT-стоек. ЦОДы — это специализированные сооружения или помещения, где размещаются серверы, системы хранения данных и телекоммуникационное оборудование. Они обеспечивают круглосуточную работу интернет-сервисов, приложений, облачных платформ и других цифровых систем.
В целом, по словам Мадиева, в следующие пять лет в ИКТ-сектор будет привлечено около 1,3 трлн тенге инвестиций.