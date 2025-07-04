Все дороги Казахстана покроют мобильной связью к 2027 году

По его словам, страна развивает проекты и по спутниковой связи: до конца 2025 года к интернету будут подключены дополнительно 328 отдаленных населенных пунктов. Казахстан уже сотрудничает с мировыми лидерами в этой сфере — OneWeb, Starlink, Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon Kuiper. Общий объем инвестиций в этом направлении превышает 38,6 млрд тенге.