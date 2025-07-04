В Омске выявили опасные выбросы этилбензола и сероводорода

Этилбензол — это бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Сероводород, в свою очередь, является бесцветным газом, растворенным в воде, и обладает запахом тухлых яиц. Превышение их концентрации в воздухе может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также привести к головокружению, головной боли и тошноте.