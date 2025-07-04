В Омске выявили опасные выбросы этилбензола и сероводорода

В Омске 3 июля были зафиксированы выбросы вредных веществ, сообщила пресс-служба регионального министерства природы. Повышенную концентрацию этилбензола обнаружили на посту наблюдения на улице 4-я Поселковая. Максимальная концентрация этого вещества составила 0,023 мг/м³, что превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,15 раза. Загрязнение воздуха продолжалось с 17:40 до 22:40.
Кроме того, в последние недели несколько дней подряд в Омске фиксировались превышения уровня сероводорода. В некоторых случаях выбросы фиксировались мобильными лабораториями, которые выезжали для отбора воздуха только после массовых жалоб горожан на неприятные запахи.
Этилбензол — это бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Сероводород, в свою очередь, является бесцветным газом, растворенным в воде, и обладает запахом тухлых яиц. Превышение их концентрации в воздухе может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также привести к головокружению, головной боли и тошноте.