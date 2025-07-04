Минздрав: 158 детей родились в Беларуси в День Независимости

В Беларуси в День Независимости 3 июля родились 158 детей, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего малышей появилось на свет роддомах Минска: 41 мальчик и 25 девочек. Половина детей оказались первенцами, в еще в 50% случаев роды были повторными.
Далее по количеству рожденных малышей следуют: Минская область — 30 детей, на Брестчине, Могилевщине и Гродненщине родились в этот день по 16 крох, на Гомельщине — 15, на Витебщине зарегистрировали 10 новорожденных.
В РНПЦ «Мать и дитя» врачи помогли появиться на свет четырем малышам.
К слову, 24 мальчика и 16 девочек родились в первые часы Дня Независимости в Беларуси.
Тем временем транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта.