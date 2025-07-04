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Минздрав: 158 детей родились в Беларуси в День Независимости

Минздрав сообщил, что 158 детей родились в Беларуси в День Независимости.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в День Независимости 3 июля родились 158 детей, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше всего малышей появилось на свет роддомах Минска: 41 мальчик и 25 девочек. Половина детей оказались первенцами, в еще в 50% случаев роды были повторными.

Далее по количеству рожденных малышей следуют: Минская область — 30 детей, на Брестчине, Могилевщине и Гродненщине родились в этот день по 16 крох, на Гомельщине — 15, на Витебщине зарегистрировали 10 новорожденных.

В РНПЦ «Мать и дитя» врачи помогли появиться на свет четырем малышам.

К слову, 24 мальчика и 16 девочек родились в первые часы Дня Независимости в Беларуси.

Тем временем транспорт не будет останавливаться в Минске 4 июля у Дворца Cпорта.