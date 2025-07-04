МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов

«Начали действовать изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации “Неправомерный оборот средств платежей”. Они, в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это — лишение свободы сроком на 3 года», — сказала Волк.