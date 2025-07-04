Отстрел сайгаков официально начали в одном из регионов Казахстана

Сообщается, что для этого задействованы 40 специалистов, сформировано 4 специальные бригады. Каждая бригада оснащена 3 транспортными средствами, всего задействовано 12 машин. По данным акимата, в результате проведенного в 2025 году обследования установлено, что общая численность сайгаков в ЗКО достигла 2,3 млн особей. При этом, регулировать можно только 20% популяции, то есть до 460 тыс. особей.