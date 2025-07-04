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Отстрел сайгаков официально начали в одном из регионов Казахстана

В Западно-Казахстанской области официально начались работы по регулированию численности оленей, которые продлятся до 30 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Источник: Getty Images

Сообщается, что для этого задействованы 40 специалистов, сформировано 4 специальные бригады. Каждая бригада оснащена 3 транспортными средствами, всего задействовано 12 машин. По данным акимата, в результате проведенного в 2025 году обследования установлено, что общая численность сайгаков в ЗКО достигла 2,3 млн особей. При этом, регулировать можно только 20% популяции, то есть до 460 тыс. особей.

Сообщается, что мясо сайгаков будут сдавать на специально выделенные мясоперерабатывающие предприятия, их 4. В будущем их число может увеличиться.

«Неконтролируемое увеличение популяции сайгаков может нанести значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и привести к нарушению равновесия в экосистеме», — добавили в акимате.