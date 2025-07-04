Куколдинг в паре: что это такое и почему ревность может возбуждать сексуальность

Куколд — это вовсе не герой пикантных мемов и не безвольный объект для насмешек. Он может оказаться тем самым учтивым менеджером, что приносит вам кофе в переговорке, или милым парнем из соседнего подъезда, который каждый вечер выгуливает ретривера. Уверенный, контактный, с тонким чувством иронии — и при этом возбужденный самой мыслью о том, что его партнерша целуется, флиртует и ложится в постель с кем-то еще. За этим парадоксом кроется особая сексуальная динамика, где ревность становится топливом, а доверие — главным договором. «Газета.Ru» разбиралась, кто такие куколды на самом деле, откуда взялся этот термин и почему за ним тянется шлейф оскорблений и стереотипов.